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Lagi, Prabowo Lontarkan Kelakar soal Panglima TNI dan Kapolri: Susah Kalau Diganti

Binti Mufarida , Jurnalis-Rabu, 24 Juni 2026 |11:59 WIB
Lagi, Prabowo Lontarkan Kelakar soal Panglima TNI dan Kapolri: Susah Kalau Diganti
Presiden Prabowo Subianto (Foto: Youtube Setpres)
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JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto melontarkan kelakar soal Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto dan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo. Kelakar itu dilontarkan saat menghadiri Puncak Pekan Nasional (PENAS) Petani dan Nelayan XVII di Gorontalo, Rabu (24/6/2026).

Mulanya, Prabowo menyapa jajaran pejabat yang hadir. Kemudian, di hadapan ribuan masyarakat, Prabowo menyinggung nama Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto dan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo yang turut hadir dalam acara tersebut.

"Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto, Kepala Kepolisian Republik Indonesia Jenderal Listyo Sigit Prabowo. Panglima TNI ada Subiyanto-nya, Kapolri ada Prabowo-nya. Susah kalau diganti," kelakarnya.

Kelakar Prabowo soal Panglima dan Kapolri bukan kali pertama. Ia sering menyinggung hal tersebut saat keduanya hadir di acara bersamaan.

Di lain hal, Prabowo juga mengungkapkan rasa bangga atas penghargaan Adhi Bhakti Tani Nelayan Maha Utama yang diterimanya dari Kontak Tani Nelayan Andalan (KTNA) Nasional.

"Ini juga selain kehormatan, juga kebanggaan bagi saya karena sudah cukup lama saya berjuang bersama para petani dan nelayan di seluruh Indonesia," katanya.

Prabowo kemudian menjelaskan alasan kedekatannya dengan kalangan petani dan nelayan. Sebagai mantan prajurit, ia menilai petani dan nelayan memiliki peran historis yang sangat besar dalam perjalanan bangsa, terutama pada masa awal kemerdekaan Indonesia.

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