Prabowo Pakai Peci Karanji Hadiri Pekan Petani dan Nelayan di Gorontalo

Presiden Prabowo Subianto pakai peci karanji hadiri pekan petani dan nelayan di Gorontalo (Foto: Binti M/Okezone)

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto menghadiri acara Puncak Pekan Nasional (PENAS) Petani dan Nelayan XVII di Gorontalo, Rabu (24/6/2026).

Berdasarkan tayangan YouTube Sekretariat Presiden, Prabowo tampak hadir mengenakan kemeja safari krem dan peci karanji khas Gorontalo. Sebelumnya, Prabowo juga terlihat menumpangi mobil Maung MV3 Garuda Limousine berwarna putih.

Kepala Negara turut menyapa masyarakat yang menyambutnya dari atas mobil melalui sunroof. Selanjutnya, Prabowo turun dari mobil untuk menyalami masyarakat secara langsung dengan dikawal sejumlah anggota Paspampres.

Tampak pula lagu Bangun Pemudi Pemuda hingga Maju Tak Gentar terdengar mengiringi kedatangan Prabowo.

Di acara tersebut, terlihat sejumlah anggota Kabinet Merah Putih telah hadir lebih dahulu. Di antaranya Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, dan Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas).

Selain itu, ada Menteri Luar Negeri Sugiono, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Kepala Badan Karantina Indonesia Abdul Kadir Karding, Sekretaris Kabinet Letkol Teddy Indra Wijaya, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman, hingga Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono.

(Arief Setyadi )

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