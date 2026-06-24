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Prabowo ke Gorontalo Hadiri Puncak PENAS Petani dan Nelayan XVII

Binti Mufarida , Jurnalis-Rabu, 24 Juni 2026 |10:34 WIB
Prabowo ke Gorontalo Hadiri Puncak PENAS Petani dan Nelayan XVII
Presiden Prabowo Subianto (Foto: Dok Okezone)
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JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto bertolak menuju Provinsi Gorontalo pada Rabu (24/6/2026). Kepala Negara dijadwalkan menghadiri Puncak Pekan Nasional (PENAS) Petani dan Nelayan XVII.

Presiden Prabowo bersama rombongan terbatas lepas landas menggunakan pesawat kepresidenan dari Pangkalan TNI AU Halim Perdanakusuma, Jakarta, sekitar pukul 06.00 WIB. Keberangkatan tersebut menandai dimulainya rangkaian kunjungan kerja Presiden.

Setibanya di Kabupaten Gorontalo, Presiden Prabowo dijadwalkan langsung menuju Sport Center Limboto yang merupakan lokasi penyelenggaraan Puncak PENAS Petani dan Nelayan XVII Tahun 2026.

Kegiatan tersebut menghadirkan berbagai agenda strategis, mulai dari pertukaran inovasi dan teknologi pertanian, dialog bersama pemangku kebijakan, hingga penguatan jejaring kemitraan usaha yang mendukung peningkatan produktivitas serta kemandirian pangan nasional.

Turut mendampingi Presiden Prabowo dalam penerbangan menuju Gorontalo, yaitu Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Menteri Luar Negeri Sugiono, dan Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya.

(Arief Setyadi )

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