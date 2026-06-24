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Prabowo Dapat Penghargaan Adhi Bhakti Tani Nelayan Maha Utama

Binti Mufarida , Jurnalis-Rabu, 24 Juni 2026 |11:22 WIB
Prabowo Dapat Penghargaan Adhi Bhakti Tani Nelayan Maha Utama
Presiden Prabowo Subianto dapat penghargaan Adhi Bhakti Tani Nelayan Maha Utama (Foto: Tangkapan layar YT Setpres)
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JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto mendapatkan penghargaan Adhi Bhakti Tani Nelayan Maha Utama saat menghadiri acara Puncak Pekan Nasional (PENAS) Petani dan Nelayan XVII di Gorontalo, Rabu (24/6/2026).

Penghargaan berupa lencana emas itu merupakan kehormatan tertinggi yang diberikan oleh Kontak Tani Nelayan Andalan (KTNA) Nasional.

Ketua Umum KTNA, Yadi Sofyan Noor, mengatakan kehadiran Presiden Prabowo dalam kegiatan tersebut menjadi kehormatan sekaligus motivasi bagi para petani dan nelayan untuk terus berkarya, berinovasi, dan berkontribusi bagi pembangunan pertanian Indonesia.

"Bapak Presiden yang terhormat, saya atas nama KTNA dengan ini menganugerahkan lencana emas Adhi Bhakti Tani Nelayan Maha Utama. Semoga Allah SWT senantiasa memberi kesehatan, kekuatan, dan perlindungan kepada Bapak Presiden dalam memimpin bangsa menuju Indonesia yang maju, mandiri, berdaulat, dan sejahtera," kata Yadi dalam sambutannya.

Sementara Presiden Prabowo hadir mengenakan kemeja safari berwarna krem dan peci karanji khas Gorontalo. Sebelum memasuki lokasi acara, Presiden tiba menggunakan kendaraan dinas Maung MV3 Garuda Limousine berwarna putih.

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