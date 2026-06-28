Gelar Pekan Olahraga Jelang Hari Bhayangkara, Kapolri: Upaya Terus Bersama Masyarakat

JAKARTA - Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menghadiri kegiatan olahraga bersama di Car Free Day (CFD), bersama dengan TNI, kementerian/lembaga dan masyarakat di Patung Kuda, Monas, Jakarta Pusat, Minggu (28/6/2026).

Selain itu, Sigit juga melanjutkan untuk menghadiri kegiatan pembukaan pekan olahraga Polri di Polda Metro Jaya. Dua acara tersebut merupakan rangkaian prosesi menjelang Hari Bhayangkara ke-80 yang diperingati pada 1 Juli 2026, mendatang.

"Tentunya kegiatan hari ini juga membuka ruang untuk masyarakat juga ikut serta. Kita ada kurang lebih berapa, dua belas stage ya, yang bisa digunakan masyarakat untuk ikut melaksanakan berbagai macam kegiatan yang disiapkan di stage tersebut, berbagai macam bentuk olahraga," kata Sigit di Polda Metro Jaya.

Pantauan Okezone, dalam kegiatan yang berlangsung di CFD, Polri juga melaksanakan kegiatan bakti kesehatan dan sosial untuk masyarakat luas. Sementara, pekan olahraga terdapat delapan jenis pertandingan yang diselenggarakan.

Sigit juga berharap, Kapolri Cup tersebut juga bisa melahirkan atlet unggul untuk bisa mengikuti serta mengukir prestasi baik di event nasional maupun internasional.

"Karena juga sebagian besar dari atlet-atlet yang pernah bertanding dan mendapatkan hasil di kejuaraan internasional juga banyak yang ikut terlibat di dalamnya. Sehingga ini menjadi ajang untuk menjaga stamina dan prestasi mereka sebelum mereka betul-betul kita pertandingkan atau ikut bertanding di event yang disiapkan oleh organisasi-organisasi internasional," ujar Sigit.

Sementara itu yang paling terpenting, kata Sigit, seluruh rangkaian kegiatan ini merupakan upaya Polri untuk semakin dekat dengan masyarakat Indonesia, agar bisa menjadi institusi yang diharapkan dan dicintai ke depannya. Kemudian, diharapkan juga semakin menguatnya sinergisitas antara Polri dan seluruh lapisan masyarakat.

"Yang jelas hari ini kegiatan olahraga bersama di car free day menjadi bagian dari upaya Polri untuk terus bersama-sama masyarakat menjelang kita masuk ke Hari Bhayangkara yang ke-80 Saya kira itu," ucap Sigit.