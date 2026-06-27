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Kapolri Rotasi Jabatan di Polda Metro Jaya, dari Kapolres hingga Wadir Krimum

Puteranegara Batubara , Jurnalis-Sabtu, 27 Juni 2026 |20:05 WIB
Kapolri Rotasi Jabatan di Polda Metro Jaya, dari Kapolres hingga Wadir Krimum
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JAKARTA - Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo melakukan rotasi jabatan di lingkungan Polri yang diumumkan dalam tujuh surat telegram. Beberapa di antara mutasi tersebut terjadi di wilayah hukum Polda Metro Jaya.

Dalam telegram Nomor: ST/1335/VI/KEP./2026 per tanggal 26 Juni 2026, Kombes Agus Nugroho diangkat menjadi Karo SDM Polda Metro Jaya. Ia akan menggantikan Kombes Muh Dwita Kumu Wardana yang dirotasi menjadi Asesor SDM Kepolisian Utama TK. II SSDM Polri.

Kemudian, Kombes Putu Kholis Aryana dirotasi menjadi Kapolres Metro Bekasi Kota menggantikan Kombes Kusumo Wahyu Bintoro.

Lalu, Wadir Reskrimum Polda Metro Jaya nantinya bakal dijabat oleh AKBP I Dewa P. G. Anom Danujaya.

Sementara itu, AKBP Danang Setiyo Pambudi Sukarno yang saat ini menjabat Wadir Reskrimum Polda Metro Jaya bakal menjabat sebagai Kapolresta Malang Kota.

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