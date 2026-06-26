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Kapolri Bentuk Polresta Baru Khusus di IKN, Dijabat AKBP Supriyanto

Puteranegara Batubara , Jurnalis-Jum'at, 26 Juni 2026 |14:02 WIB
Kapolri Bentuk Polresta Baru Khusus di IKN, Dijabat AKBP Supriyanto
Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo (Foto: Dok Okezone)
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JAKARTA - Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo membentuk Kepolisian Resor Kota (Polresta) baru khusus di Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur. Hal tersebut sebagaimana tertuang dalam Surat Telegram bernomor ST/1336/VI/KEP./2026 tertanggal 25 Juni 2026.

Polresta kawasan IKN ini bakal dijabat AKBP Supriyanto yang sebelumnya menjabat sebagai Wadir Polairud Polda Kalimantan Timur.

Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karo Penmas) Divisi Humas Polri Brigjen Trunoyudo Wisnu Andiko menyebut, selain Polresta kawasan IKN, Polri juga membentuk empat Polres Tipe D baru.

Polres Tipe D baru itu berada di wilayah Padang Lawas Utara, Sumba Tengah, Konawe Kepulauan, dan Banggai Laut. Kemudian, ada pula peningkatan status terhadap delapan Polres Tipe D menjadi Polresta yang meliputi wilayah Karawang, Batang, Klaten, Tuban, Sumenep, Gowa, Banggai, dan Lombok Tengah.

“Pembentukan dan peningkatan tipe satuan kewilayahan ini merupakan langkah strategis untuk memperkuat pelayanan kepolisian kepada masyarakat, sekaligus menyesuaikan kebutuhan organisasi dengan perkembangan wilayah dan tantangan kamtibmas yang semakin dinamis,” kata Trunoyudo, Jumat (26/6/2026).

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Topik Artikel :
Mutasi Polri IKN Polri
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