Kapolri Rotasi Sejumlah Perwira, AKBP Rulian Syauri Ditunjuk Jadi Kapolres Malang

JAKARTA – Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo kembali melakukan rotasi dan mutasi jabatan di lingkungan Polri. Perombakan tersebut mencakup perwira tinggi (Pati) hingga perwira menengah (Pamen).

Berdasarkan Surat Telegram Kapolri Nomor ST/1341/VI/KEP./2026 tertanggal 25 Juni 2026, AKBP Rulian Syauri ditunjuk sebagai Kapolres Malang.

Sebelumnya, Rulian menjabat sebagai Kasubbagbungkol Spripim Polri. Ia menggantikan AKBP Muhamad Taat Resdianto yang dimutasi menjadi Sekpri Kapolri Spripim Polri.

Sementara itu, berdasarkan Surat Telegram Kapolri Nomor ST/1335/VI/KEP./2026 tertanggal 25 Juni 2026, Kombes Pol Putu Kholis Aryana diangkat sebagai Kapolres Metro Bekasi Kota Polda Metro Jaya.

Sebelum dipercaya mengemban jabatan tersebut, Putu menjabat sebagai Kapolresta Malang Kota Polda Jawa Timur. Ia menggantikan Kombes Pol Kusumo Wahyu Bintoro.