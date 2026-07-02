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Hari Bhayangkara Ke-80, Ini Harapan Warga kepada Polisi

Arie Dwi Satrio , Jurnalis-Kamis, 02 Juli 2026 |07:55 WIB
Hari Bhayangkara Ke-80, Ini Harapan Warga kepada Polisi
Hari Bhayangkara (foto: dok ist)
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JAKARTA - Polda Metro Jaya memanfaatkan momentum Hari Bhayangkara ke-80 untuk turun langsung ke tengah masyarakat guna menyerap kritik dan masukan terkait pelayanan kepolisian. Salah satunya dilakukan jajaran Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum) Polda Metro Jaya saat menggelar perayaan Hari Bhayangkara di Pulau Tidung, Kepulauan Seribu Selatan, pada Rabu 1 Juli 2026.

Direktur Reserse Kriminal Umum (Dirreskrimum) Polda Metro Jaya, Kombes Pol Iman Imanuddin menjelaskan, pihaknya sengaja terjun langsung ke masyarakat Kepulauan Seribu untuk menindaklanjuti arahan Kapolda Metro Jaya dalam rangka mendekatkan polisi dengan masyarakat.

"Ini adalah bagian dari program yang dibuat oleh Pak Kapolda Metro Jaya bagaimana semakin mendekatkan polisi dengan masyarakat," kata Iman kepada wartawan, Kamis (2/7/2026).

Sesuai arahan Kapolda Metro Jaya, kata Iman, seluruh pejabat utama Polda Metro Jaya diterjunkan ke berbagai polsek untuk merayakan Hari Bhayangkara bersama masyarakat sekaligus mendengar langsung aspirasi warga.

Selain mengikuti rangkaian perayaan, jajaran Polda Metro Jaya juga berdiskusi dengan masyarakat guna menerima kritik, saran, dan masukan sebagai bahan evaluasi untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik.

"Dari diskusi tersebut, banyak masukan yang kami peroleh. Masyarakat berharap kehadiran anggota Polri di tengah-tengah masyarakat semakin terasa, mudah mencari polisi, mudah menyampaikan berbagai permasalahan dan keluhan kepada polisi, serta mudah mencari solusi dengan hadirnya polisi di tengah-tengah masyarakat," ujar Iman.

 

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