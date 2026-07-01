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Hari Bhayangkara Ke-80, Prabowo Anugerahkan Samkaryanugraha Nugraha Sakanti kepada 2 Satker dan 10 Polda

Puteranegara Batubara , Jurnalis-Rabu, 01 Juli 2026 |08:59 WIB
Hari Bhayangkara Ke-80, Prabowo Anugerahkan Samkaryanugraha Nugraha Sakanti kepada 2 Satker dan 10 Polda
Presiden Prabowo Subianto (foto: Okezone)
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BOGOR – Presiden Prabowo Subianto menganugerahkan tanda kehormatan Samkaryanugraha Nugraha Sakanti kepada dua satuan kerja (satker) Polri, dan 10 Kepolisian Daerah (Polda) dalam upacara peringatan Hari Bhayangkara ke-80 yang digelar di Satuan Latihan (Satlat) Korps Brimob Polri, Cikeas, Gunung Putri, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Rabu (1/7/2026).

Penganugerahan tanda kehormatan tersebut dilakukan didampingi Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo.

"Menganugerahkan sebagai penghargaan kepada kesatuan pada Kepolisian Negara Republik Indonesia atas jasa-jasanya kepada masyarakat," bunyi keputusan yang dibacakan Sekretaris Militer Presiden.

Samkaryanugraha Nugraha Sakanti merupakan tanda kehormatan yang diberikan kepada kesatuan di lingkungan Polri atas jasa dan pengabdiannya dalam memberikan manfaat bagi bangsa dan negara.

Dua satuan kerja Polri yang menerima tanda kehormatan tersebut adalah Divisi Hukum (Divkum) Polri dan Pusat Keuangan (Puskeu) Polri.

Sementara itu, 10 Polda yang menerima penghargaan yakni Polda Metro Jaya, Polda Banten, Polda Jawa Tengah, Polda Jawa Timur, Polda Jawa Barat, Polda Sumatera Utara, Polda Riau, Polda Lampung, Polda Kalimantan Tengah, dan Polda Nusa Tenggara Barat (NTB).

 

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