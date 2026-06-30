Prabowo Akan Pimpin Upacara HUT Ke-80 Bhayangkara di Cikeas Besok

JAKARTA – Presiden RI Prabowo Subianto akan menghadiri sekaligus bertindak sebagai Inspektur Upacara pada peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-80 Bhayangkara yang digelar di Lapangan Satuan Latihan (Satlat) Brimob, Cikeas, Jawa Barat, Rabu (1/7/2026).

Dikutip dari susunan acara yang diterima Okezone, Selasa (30/6/2026), Prabowo dijadwalkan tiba di lokasi upacara sekitar pukul 07.49 WIB didampingi Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka beserta Selvi Ananda. Keduanya akan disambut langsung oleh Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dan Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto.

Kehadiran Prabowo pada puncak peringatan HUT ke-80 Bhayangkara akan disambut dengan prosesi "Salam Kebangsaan" dan dentuman terompet sebagai tanda dimulainya rangkaian inti upacara. HUT ke-80 Bhayangkara tahun ini mengusung tema "Polri untuk Masyarakat" yang tertuang dalam logo resmi Hari Bhayangkara ke-80.

Dalam susunan acara juga tercantum agenda penganugerahan Tanda Kehormatan Nugraha Sakanti kepada satuan kepolisian serta Bintang Bhayangkara Narariya kepada anggota Polri atas dedikasi luar biasa dalam menjalankan tugas.