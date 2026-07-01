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Dipimpin Prabowo, Polri Gelar Upacara Hari Bhayangkara Ke-80 Hari Ini

Puteranegara Batubara , Jurnalis-Rabu, 01 Juli 2026 |06:25 WIB
Dipimpin Prabowo, Polri Gelar Upacara Hari Bhayangkara Ke-80 Hari Ini
Presiden Prabowo Subianto (foto: Okezone)
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JAKARTA – Polri menggelar upacara dan syukuran Hari Bhayangkara ke-80 di Lapangan Satlat Korbrimob Cikeas, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Rabu (1/7/2026). Upacara puncak peringatan Hari Bhayangkara tersebut akan dipimpin langsung oleh Presiden Prabowo Subianto.

"Pada Upacara Hari Bhayangkara ke-80 akan dipimpin Presiden RI Bapak Prabowo Subianto sebagai inspektur upacara," kata Kadiv Humas Polri, Irjen Johnny Eddizon Isir, kepada wartawan.

Selain Presiden Prabowo, acara juga akan dihadiri Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, para menteri Kabinet Merah Putih, pimpinan lembaga negara, tamu undangan, serta masyarakat yang akan menyaksikan rangkaian puncak peringatan Hari Bhayangkara ke-80.

Johnny menjelaskan, puncak peringatan akan diisi dengan upacara parade, pemberian tanda kehormatan, peragaan kemampuan personel, defile, hingga syukuran.

"Puncaknya dengan upacara parade, pemberian tanda kehormatan, peragaan, defile, dan syukuran. Selain itu juga ada Expo Alut dan Alsus produk dalam negeri, produk anak bangsa. Kemandirian adalah kedaulatan bangsa, serta berbagai inovasi dan pemberian bantuan sosial kepada masyarakat," ujarnya.

 

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