Momen Prabowo Tinjau Inovasi Teknologi di Hari Bhayangkara

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto meninjau Pameran Bhayangkara yang digelar dalam rangka Peringatan ke-80 Hari Bhayangkara Tahun 2026 di Lapangan Satuan Latihan (Satlat) Korbrimob, Cikeas, Kabupaten Bogor, Rabu 1 Juli 2026. Pameran tersebut menampilkan berbagai produk, perlengkapan, dan inovasi pendukung tugas kepolisian yang sebagian besar merupakan hasil karya anak bangsa.

Setibanya di area pameran, Prabowo langsung mengunjungi sejumlah stan. Dalam peninjauan tersebut, Prabowo mendapat penjelasan mengenai berbagai produk yang diproduksi di Indonesia, mulai dari seragam, perlengkapan perorangan, perlengkapan operasional, hingga teknologi pendukung tugas kepolisian.

Pameran Bhayangkara tahun ini mengusung tema "Kemandirian Menuju Kedaulatan". Tema tersebut mencerminkan komitmen Polri dalam memperkuat penggunaan produk dalam negeri sekaligus mendorong tumbuhnya ekosistem industri keamanan nasional yang kuat, berkelanjutan, dan semakin mandiri.

Dalam pameran itu, Prabowo terlebih dahulu meninjau zona yang menampilkan teknologi konversi kendaraan berbahan bakar fosil menjadi kendaraan listrik. Inovasi tersebut menjadi bagian dari pengembangan teknologi yang lebih adaptif dan berkelanjutan untuk mendukung kebutuhan operasional Polri.

Selanjutnya, Prabowo meninjau zona perlengkapan perorangan, seperti baju tahan api dan sepatu antiselip. Presiden juga melihat berbagai perlengkapan pelindung diri, antara lain baju antisayat, baju antipanah, serta baju antiradiasi.