Prabowo Undang Petani hingga Buruh Pabrik Ikuti Upacara HUT Ke-81 RI di Istana

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto mengundang warga dari berbagai profesi, mulai dari petani hingga buruh pabrik, untuk menghadiri upacara peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia di Istana Merdeka pada 17 Agustus 2026.

Bagi Darim Juanda, Nuroni, Bambang Edi Nurudin, dan Sarip Mujianto, undangan tersebut menjadi momen yang tak pernah mereka bayangkan sebelumnya. Mereka datang dari latar belakang pekerja biasa, namun mendapat kesempatan menjadi tamu negara dalam perayaan kemerdekaan.

Darim Juanda, petani asal Karawang yang telah 14 tahun menggarap sawah, mengaku terharu saat menerima surat undangan dari Presiden.

“Saya sangat terharu. Bahkan tidak menyangka bisa mendapat undangan mengikuti upacara kemerdekaan di Istana Negara,” ujar Darim.

Ia berharap perhatian pemerintah terhadap sektor pertanian terus meningkat sehingga kesejahteraan petani semakin baik.

Senada dengan Darim, Nuroni (57), petani Karawang yang telah lebih dari tiga dekade bekerja di bidang pertanian, mengaku bangga karena terpilih mewakili para petani.

“Seumur hidup saya, baru kali ini dapat undangan dari Presiden. Saya bangga karena mungkin terpilih di antara para petani,” katanya.