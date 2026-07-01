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Prabowo Didampingi Kapolri Periksa Pasukan pada Upacara HUT Ke-80 Bhayangkara

Binti Mufarida , Jurnalis-Rabu, 01 Juli 2026 |09:25 WIB
Prabowo Didampingi Kapolri Periksa Pasukan pada Upacara HUT Ke-80 Bhayangkara
Presiden Prabowo Subianto dan Kapolri (foto: dok ist)
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BOGOR – Presiden Prabowo Subianto memimpin upacara peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-80 Bhayangkara yang digelar di Lapangan Satuan Latihan (Satlat) Korps Brimob Polri, Cikeas, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Rabu (1/7/2026). Sebagai inspektur upacara, Prabowo terlebih dahulu melakukan pemeriksaan pasukan.

Berdasarkan pantauan Okezone, Prabowo tiba di Satlat Brimob sekitar pukul 07.50 WIB. Presiden yang didampingi Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka kemudian menyapa dan menyalami para tamu undangan yang telah hadir.

Upacara diawali dengan laporan komandan upacara kepada Presiden Prabowo selaku inspektur upacara. Adapun yang bertindak sebagai komandan upacara adalah Teknisi Penjinak Bom (Jibom) Utama Tingkat I Korps Brimob Polri, Irjen Suhendri.

Selanjutnya, Presiden Prabowo didampingi Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo melakukan pemeriksaan pasukan menggunakan kendaraan taktis Maung.

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