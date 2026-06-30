Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Kapolri Naikkan Pangkat Empat Pati Polri Jadi Komjen, Ini Daftarnya!

Puteranegara Batubara , Jurnalis-Selasa, 30 Juni 2026 |15:16 WIB
Kapolri Naikkan Pangkat Empat Pati Polri Jadi Komjen, Ini Daftarnya!
Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo (foto: dok ist)
A
A
A

JAKARTA – Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo memimpin langsung upacara kenaikan pangkat, ke dan dalam golongan personel Polri di Mabes Polri, Jakarta, Selasa (30/6/2026).

Dalam kesempatan tersebut, Kapolri menaikkan pangkat empat perwira tinggi (pati) Polri menjadi komisaris jenderal (Komjen) atau jenderal bintang tiga.

Keempat pati tersebut ialah Komjen Mulia Hasudungan Ritonga, Komjen Gatot Tri Suryanta, Komjen Helmy Santika, dan Komjen Rudi Setiawan.

Kenaikan pangkat tersebut merupakan bentuk apresiasi atas dedikasi dan kontribusi para perwira tinggi dalam menjalankan tugas serta pengabdian kepada Polri dan masyarakat.

Kepala Divisi Humas Polri, Irjen Johnny Eddizon Isir mengatakan, kenaikan pangkat merupakan bentuk kepercayaan sekaligus amanah yang harus diwujudkan melalui peningkatan kualitas pengabdian kepada masyarakat.

"Kenaikan pangkat bukan sekadar penghargaan atas perjalanan karier, tetapi juga amanah yang mengandung tanggung jawab lebih besar. Kami berharap seluruh personel yang memperoleh kenaikan pangkat terus memperkuat integritas, profesionalisme, dan kepemimpinan dalam memberikan perlindungan, pengayoman, serta pelayanan terbaik kepada masyarakat," ujar Isir.
 

(Awaludin)

News Okezone memberikan berita terkini dengan akurat dan terpercaya. Ikuti informasi terbaru tentang politik, sosial, dan peristiwa penting lainnya, langsung dari sumber yang terpercaya.

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
Pati Polri Kapolri polri
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/27/337/3226905//judi_online-A31E_large.jpg
Polri Sita Ratusan Perangkat Elektronik di Markas Judol Hayam Wuruk, Ini Daftarnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/27/338/3226931//ilustrasi-MXKS_large.jpg
Kapolri Rotasi Jabatan di Polda Metro Jaya, dari Kapolres hingga Wadir Krimum
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/27/337/3226857//judi_online-Thun_large.jpg
Peran 4 WNI Sindikat Judol Bermarkas di Hayam Wuruk
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/27/337/3226845//judi_online-vXCS_large.jpg
Fantastis, Sarang Judi Modus Timezone Beromzet Rp2,1 Miliar per Bulan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/27/337/3226825//kapolri-l410_large.jpg
Daftar Lengkap Wakapolda yang Dimutasi, dari Aceh hingga Papua Barat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/27/337/3226817//polri-qUD7_large.jpg
Mutasi Polri: Kombes Aris Supriyono Jabat Kabid Propam Polda Metro Jaya
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement