Kapolri Naikkan Pangkat Empat Pati Polri Jadi Komjen, Ini Daftarnya!

JAKARTA – Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo memimpin langsung upacara kenaikan pangkat, ke dan dalam golongan personel Polri di Mabes Polri, Jakarta, Selasa (30/6/2026).

Dalam kesempatan tersebut, Kapolri menaikkan pangkat empat perwira tinggi (pati) Polri menjadi komisaris jenderal (Komjen) atau jenderal bintang tiga.

Keempat pati tersebut ialah Komjen Mulia Hasudungan Ritonga, Komjen Gatot Tri Suryanta, Komjen Helmy Santika, dan Komjen Rudi Setiawan.

Kenaikan pangkat tersebut merupakan bentuk apresiasi atas dedikasi dan kontribusi para perwira tinggi dalam menjalankan tugas serta pengabdian kepada Polri dan masyarakat.

Kepala Divisi Humas Polri, Irjen Johnny Eddizon Isir mengatakan, kenaikan pangkat merupakan bentuk kepercayaan sekaligus amanah yang harus diwujudkan melalui peningkatan kualitas pengabdian kepada masyarakat.

"Kenaikan pangkat bukan sekadar penghargaan atas perjalanan karier, tetapi juga amanah yang mengandung tanggung jawab lebih besar. Kami berharap seluruh personel yang memperoleh kenaikan pangkat terus memperkuat integritas, profesionalisme, dan kepemimpinan dalam memberikan perlindungan, pengayoman, serta pelayanan terbaik kepada masyarakat," ujar Isir.



(Awaludin)

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