Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

Gempa Dahsyat Venezuela Hancurkan 58 Ribu Lebih Bangunan, Tewaskan Setidaknya 1.719 Orang

Rahman Asmardika , Jurnalis-Rabu, 01 Juli 2026 |01:10 WIB
Gempa Dahsyat Venezuela Hancurkan 58 Ribu Lebih Bangunan, Tewaskan Setidaknya 1.719 Orang
Bangunan yang runtuh akibat gempa di Venezuela.
A
A
A

CARACAS - Dua gempa bumi dahsyat yang melanda Venezuela pekan lalu merusak atau menghancurkan lebih dari 58.000 bangunan, menurut penilaian awal data satelit yang diterbitkan oleh badan antariksa Amerika Serikat, NASA.

Laporan terbaru menyebutkan 1.719 orang tewas dan puluhan ribu lainnya masih hilang setelah gempa berkekuatan M7,2 dan M7,5 melanda Venezuela pada Rabu, 24 Juni 2026.

"Sekitar 58.870 bangunan kemungkinan rusak atau hancur di seluruh wilayah yang terkena dampak" berdasarkan data radar satelit yang dikumpulkan pada 25 Juni, sehari setelah gempa, menurut peneliti Corey Scher dan Jamon Van Den Hoek dari Oregon State University, sebagaimana dilansir AFP.

Kedua peneliti tersebut mengutip data dari satelit pencitraan radar resolusi tinggi Sentinel-1 milik Badan Antariksa Eropa.

"Ini adalah penilaian awal yang cepat. Ini mencerminkan perubahan permukaan yang tiba-tiba dan konsisten dengan kerusakan," tulis para peneliti, menambahkan bahwa angka tersebut hanya boleh dibaca sebagai indikator dan belum diverifikasi di lapangan.

Ketua Majelis Nasional Jorge Rodriguez melaporkan pada Senin, (29/6/2026) bahwa 855 bangunan telah rusak, termasuk 189 "runtuh total."

NASA mengatakan bahwa satelitnya "memberikan dukungan penting, menangkap citra dan data untuk membantu tim di lapangan menilai dampak dan memandu upaya penanggulangan."

(Rahman Asmardika)

News Okezone memberikan berita terkini dengan akurat dan terpercaya. Ikuti informasi terbaru tentang politik, sosial, dan peristiwa penting lainnya, langsung dari sumber yang terpercaya.

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/30/629/3227400//bayi_selamat-BTgP_large.jpg
Viral! Bayi Berusia 18 Hari Selamat setelah 32 Jam Tertimbun di Reruntuhan Gempa Dahsyat Venezuela
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/30/51/3227452//lucas_trejo-ZPds_large.jpg
Kisah Pilu Istri dan Anak Pesepakbola Argentina yang Jadi Korban Gempa Dahsyat Venezuela
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/30/18/3227377//pencarian_korban_gempa_venezuela_terus_berlanjut-mzT0_large.jpg
Gempa Venezuela: Korban Tewas Bertambah Jadi 1.719 Orang, Ribuan Masih Hilang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/29/629/3227125//ibu_selamatkan_anak_dari_gempa_venezuela-auFJ_large.jpeg
Viral! Kisah Pengorbanan Terakhir Seorang Ibu saat Gempa Venezuela, Korbankan Nyawa demi Selamatkan Bayinya dari Reruntuhan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/29/18/3227124//reruntuhan_bangunan_akibat_gempa_di_venezuela-nT9e_large.jpg
Ayah dan Anak Diselamatkan Setelah 4 Hari Terkubur Reruntuhan Bangunan Pasca-gempa Venezuela
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/28/18/3227065//gempa-wvsS_large.jpg
Dua Bocah 11 Tahun Selamat dari Reruntuhan Gempa Venezuela Setelah 85 Jam
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement