Gempa Venezuela: Korban Tewas Bertambah Jadi 1.719 Orang, Ribuan Masih Hilang

CARACAS - Warga dan tim penyelamat di Venezuela menyisir reruntuhan bangunan yang roboh akibat gempa bumi ganda berkekuatan M7,2 dan M7,5 yang melanda negara itu secara berturut-turut pekan lalu. Upaya pencarian dan penyelamatan terus berlangsung di tengah meningkatnya kekhawatiran akan krisis kemanusiaan yang dapat berlangsung selama bertahun-tahun.

Pihak berwenang mengatakan pada Senin, (29/6/2026) bahwa setidaknya 1.719 orang tewas dan 5.034 luka-luka akibat dua gempa yang melanda pada Rabu, 24 Juni di negara bagian La Guaira bagian utara. Puluhan ribu lainnya masih hilang atau belum ditemukan, sehingga meningkatkan tekanan pada pemerintah yang kekurangan dana dan sudah berjuang untuk menyediakan tempat tinggal dan makanan bagi mereka yang kehilangan tempat tinggal.

Dilansir Al Jazeera, tim penyelamat mengatakan 72 jam pertama setelah gempa sangat penting untuk menemukan orang yang masih hidup dan membebaskan mereka dari reruntuhan. Batas waktu itu telah berlalu pada Sabtu, 27 Juni, namun pencarian terus berlanjut di lingkungan yang hancur di mana keluarga-keluarga tetap berjaga di tumpukan reruntuhan.

Pemerintah Venezuela menghadapi kritik karena dinilai terlalu lambat dalam bertindak. Sebagai tanggapan atas kritik ini, polisi dan tentara membagikan kaleng tuna dan biskuit kepada warga yang mengungsi di La Guaira, sementara Presiden Majelis Nasional Jorge Rodriguez mengatakan listrik telah dipulihkan ke 90 persen wilayah negara bagian dan 15 kamp sementara telah didirikan.

Gempa susulan berkekuatan 4,6 magnitudo terjadi di dekat Caraballeda pada Senin, salah satu dari lebih dari 600 gempa susulan yang tercatat sejak gempa awal berkekuatan 7,2 dan 7,5 magnitudo. Tidak ada kerusakan baru yang dilaporkan, tetapi guncangan tersebut membuat warga Caracas berteriak-teriak di jalanan.

(Rahman Asmardika)

News Okezone memberikan berita terkini dengan akurat dan terpercaya. Ikuti informasi terbaru tentang politik, sosial, dan peristiwa penting lainnya, langsung dari sumber yang terpercaya.