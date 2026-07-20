Korban Tewas Gempa Venezuela Meningkat Jadi 5.208 Orang, 16.740 Luka-Luka

CARACAS - Jumlah korban tewas akibat gempa kembar yang mengguncang Venezuela bulan lalu telah meningkat menjadi 5.208, kata Ketua Majelis Nasional Jorge Rodriguez pada Minggu (19/7/2026). Dalam unggahan di X, Rodriguez mengatakan 16.740 orang terluka akibat gempa dahsyat tersebut.

Ia menambahkan bahwa pihak berwenang telah membantu 128.324 keluarga dan mendirikan 107 tempat penampungan sementara yang menampung 23.820 orang.

Pemerintah juga mencatat 1.388 gempa susulan sejak gempa utama terjadi.

"Rencana Pemulihan Lingkungan Sedang Berjalan"

Sementara itu, Kementerian Lingkungan Hidup Venezuela mengatakan pihaknya sedang membuat kemajuan dalam rencana pemulihan lingkungan yang bertujuan untuk memulihkan daerah pesisir di La Guaira, salah satu wilayah yang paling parah terkena bencana.

Dalam sebuah pernyataan di Instagram, kementerian tersebut mengatakan spesies tumbuhan asli akan diperkenalkan untuk membantu memulihkan keseimbangan ekologis garis pantai dan merehabilitasi ekosistem lokal.