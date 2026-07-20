Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

Korban Tewas Gempa Venezuela Meningkat Jadi 5.208 Orang, 16.740 Luka-Luka

Rahman Asmardika , Jurnalis-Senin, 20 Juli 2026 |15:29 WIB
Korban Tewas Gempa Venezuela Meningkat Jadi 5.208 Orang, 16.740 Luka-Luka
Puing bangunan yang runtuh akibat gempa Venezuela.
A
A
A

CARACAS - Jumlah korban tewas akibat gempa kembar yang mengguncang Venezuela bulan lalu telah meningkat menjadi 5.208, kata Ketua Majelis Nasional Jorge Rodriguez pada Minggu (19/7/2026). Dalam unggahan di X, Rodriguez mengatakan 16.740 orang terluka akibat gempa dahsyat tersebut.

Ia menambahkan bahwa pihak berwenang telah membantu 128.324 keluarga dan mendirikan 107 tempat penampungan sementara yang menampung 23.820 orang.

Pemerintah juga mencatat 1.388 gempa susulan sejak gempa utama terjadi.

"Rencana Pemulihan Lingkungan Sedang Berjalan"

Sementara itu, Kementerian Lingkungan Hidup Venezuela mengatakan pihaknya sedang membuat kemajuan dalam rencana pemulihan lingkungan yang bertujuan untuk memulihkan daerah pesisir di La Guaira, salah satu wilayah yang paling parah terkena bencana.

Dalam sebuah pernyataan di Instagram, kementerian tersebut mengatakan spesies tumbuhan asli akan diperkenalkan untuk membantu memulihkan keseimbangan ekologis garis pantai dan merehabilitasi ekosistem lokal.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/18/18/3230875//gempa_venezuela-k4Or_large.jpg
Korban Tewas Gempa Venezuela Hampir Tembus 5.000 Jiwa
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/11/18/3229524//gempa_venezuela-7rn5_large.png
Korban Tewas Gempa Dahsyat Venezuela Bertambah Jadi 4.118 Orang, 16.740 Terluka
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/07/18/3228618//gempa_venezuela-N3Hi_large.jpg
Korban Tewas Gempa Venezuela Tembus 3.535 Jiwa, Ancaman Krisis Kesehatan Mengintai
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/06/18/3228423//upaya_pencarian_korban_gempa_venezuela-sh9A_large.jpg
Gempa Venezuela: Korban Tewas Meningkat Jadi 3.342 Orang, 16.470 Luka-Luka
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/05/18/3228364//puing_bangunan_yang_runtuh_akibat_gempa_venezuela-MbVU_large.jpg
Korban Tewas Gempa Dahsyat Venezuela Hampir Tembus 3.000 Jiwa, Belasan Ribu Luka-luka
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/03/18/3227943//upaya_pencarian_korban_gempa_venezuela-Cm5J_large.png
Dramatis, Korban Gempa Venezuela Dievakuasi Hidup-hidup Setelah 8 Hari Tertimbun
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement