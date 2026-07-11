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Korban Tewas Gempa Dahsyat Venezuela Bertambah Jadi 4.118 Orang, 16.740 Terluka

Rahman Asmardika , Jurnalis-Sabtu, 11 Juli 2026 |17:05 WIB
Korban Tewas Gempa Dahsyat Venezuela Bertambah Jadi 4.118 Orang, 16.740 Terluka
Upaya pencarian korban gempa d Venezuela masih berlanjut.
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CARACAS - Jumlah korban tewas akibat gempa kembar di Venezuela telah meningkat menjadi 4.118 orang, dengan 16.740 orang terluka dan ribuan lainnya masih mengungsi, kata Ketua Majelis Nasional Jorge Rodriguez.

Melalui pembaruan di platform X pada Jumat (10/7/2026), Rodriguez mengatakan bahwa 86.794 keluarga telah menerima bantuan setelah bencana tersebut. Ia mengatakan 6.462 orang telah diselamatkan, sementara 856 bangunan rusak dan 190 bangunan runtuh, demikian dilansir TRT.

Pihak berwenang telah mendistribusikan 9.766 ton metrik makanan dan lebih dari 13,9 juta liter air, sementara 29.966 pasien telah menerima perawatan medis, tambah Rodriguez.

Ia mengatakan 30.076 personel dan 29.843 relawan telah dikerahkan untuk upaya bantuan, didukung oleh 3.454 pekerja penyelamat internasional.

Sebanyak 89 kamp sementara telah didirikan untuk warga yang mengungsi, sementara pihak berwenang telah mencatat 1.171 gempa susulan sejak gempa awal.

Kerusakan yang Meluas

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