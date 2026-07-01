Gempa Venezuela: Korban Tewas Meningkat Menjadi 1.943 Orang, 10.571 Terluka

CARACAS - Jumlah korban tewas akibat dua gempa bumi beruntun pekan lalu di Venezuela meningkat menjadi 1.943 orang, demikian diumumkan Ketua Majelis Nasional Jorge Rodriguez. Dalam pidato di televisi pemerintah pada Selasa (30/6/2026), Rodriguez mengatakan bahwa total 10.571 orang telah terluka.

Tim penyelamat telah menyelamatkan 6.461 orang di Venezuela sejak pekan lalu, kata Ketua Majelis Nasional Jorge Rodriguez, sebagaimana dilansir TRT.

Angka sebenarnya kemungkinan mendekati 20.000 orang, katanya, jika memperhitungkan ribuan orang lagi yang terkubur di bawah reruntuhan di negara bagian La Guaira yang paling parah terkena dampak, yang "mampu keluar sendiri atau dengan bantuan teman dan keluarga."

Menurut Survei Geologi AS (USGS), dua gempa bumi dengan Magnitudo 7,2 dan 7,5 melanda negara Amerika Selatan itu pada 24 Juni.

Para peneliti di badan antariksa AS NASA mengatakan dalam sebuah laporan bahwa sekitar 58.870 bangunan kemungkinan rusak atau hancur akibat dua gempa tersebut.

(Rahman Asmardika)

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