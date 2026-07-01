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Gempa M6,0 Guncang Pantai Barat Meksiko

Rahman Asmardika , Jurnalis-Rabu, 01 Juli 2026 |12:08 WIB
Gempa M6,0 Guncang Pantai Barat Meksiko
Ilustrasi.
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JAKARTA - Gempa bumi berkekuatan M6,0 telah melanda lepas pantai barat Meksiko, menurut Survei Geologi Amerika Serikat (USGS). Gempa tersebut terjadi 75 kilometer di selatan barat daya El Progreso, kata USGS.

Gempa terjadi pada kedalaman 10 kilometer.

Tidak ada laporan langsung tentang korban jiwa atau kerusakan besar.

Gempa bumi kuat berkekuatan M6,0 melanda Teluk California pada Selasa (30/6/2026), menurut Survei Geologi Amerika Serikat.

Gempa terjadi pada pukul 13.45 Waktu Pegunungan, sekitar 47 mil barat daya El Progreso, Meksiko, menurut data lembaga tersebut.

Aktivitas Seismik Global

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Topik Artikel :
Meksiko gempa Gempa Bumi
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