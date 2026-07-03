Dramatis, Korban Gempa Venezuela Dievakuasi Hidup-hidup Setelah 8 Hari Tertimbun

CARACAS – Petugas penyelamat di Venezuela berhasil menarik seorang pria berusia 43 tahun hidup-hidup dari reruntuhan bangunan yang runtuh delapan hari setelah gempa kembar dahsyat mengguncang negara itu. Para petugas penyelamat bersorak dan berpelukan segera setelah korban berhasil ditarik keluar dalam keadaan hidup.

Dengan jumlah korban tewas resmi mendekati 2.300 dan sejumlah besar orang masih hilang, penyelamatan petugas keamanan, Hernan Gil, setelah sekian lama berada di bawah reruntuhan disambut sebagai sebuah keajaiban.

Pada Kamis (2/7/2026), Gil dibawa keluar dengan tandu setelah operasi yang melelahkan untuk mengeluarkannya dari bangunan tujuh lantai yang runtuh tempat ia bekerja di Catia La Mar, daerah pesisir yang hampir seluruhnya rata dengan tanah akibat bencana 24 Juni.

"Ini benar-benar sebuah keajaiban," kata istri Gil, Gusbimar Gonzalez, saat para petugas penyelamat berupaya menyelamatkannya.

Tim dari tujuh negara — Venezuela, Chile, Amerika Serikat, Portugal, Kosta Rika, El Salvador, dan Meksiko — bekerja tanpa henti selama tiga hari untuk mencapai Gil. Mereka memberinya lebih dari sepuluh liter air untuk menjaga agar ia tetap terhidrasi melalui selang dan memasang tabung untuk memberinya oksigen.

Penyelamatan yang Menakjubkan

Selama fase akhir operasi, sekitar tiga puluh orang bekerja di area parkir gedung untuk membersihkan puing-puing, sementara dua penyelamat menggali terowongan sepanjang tiga meter.

"Tidak mudah untuk mencapai lokasi tepat di mana korban berada," kata Cristian Vera, pemimpin tim penyelamat Chile, sebagaimana dilansir TRT.

Namun, meskipun ada beberapa penyelamatan yang menakjubkan — seorang anak laki-laki berusia tiga tahun ditemukan pada hari Selasa, enam hari setelah gempa — harapan untuk menemukan lebih banyak korban selamat telah memudar. Fokus sekarang beralih ke upaya bertahan hidup bagi mereka yang selamat dari gempa. Banyak yang kehilangan tempat tinggal, makanan dan air semakin langka, dan rumah sakit kewalahan, dengan para ahli memperingatkan risiko wabah penyakit.