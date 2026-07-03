Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

Dramatis, Korban Gempa Venezuela Dievakuasi Hidup-hidup Setelah 8 Hari Tertimbun

Rahman Asmardika , Jurnalis-Jum'at, 03 Juli 2026 |07:55 WIB
Dramatis, Korban Gempa Venezuela Dievakuasi Hidup-hidup Setelah 8 Hari Tertimbun
Upaya pencarian korban gempa Venezuela.
A
A
A

CARACAS – Petugas penyelamat di Venezuela berhasil menarik seorang pria berusia 43 tahun hidup-hidup dari reruntuhan bangunan yang runtuh delapan hari setelah gempa kembar dahsyat mengguncang negara itu. Para petugas penyelamat bersorak dan berpelukan segera setelah korban berhasil ditarik keluar dalam keadaan hidup.

Dengan jumlah korban tewas resmi mendekati 2.300 dan sejumlah besar orang masih hilang, penyelamatan petugas keamanan, Hernan Gil, setelah sekian lama berada di bawah reruntuhan disambut sebagai sebuah keajaiban.

Pada Kamis (2/7/2026), Gil dibawa keluar dengan tandu setelah operasi yang melelahkan untuk mengeluarkannya dari bangunan tujuh lantai yang runtuh tempat ia bekerja di Catia La Mar, daerah pesisir yang hampir seluruhnya rata dengan tanah akibat bencana 24 Juni.

"Ini benar-benar sebuah keajaiban," kata istri Gil, Gusbimar Gonzalez, saat para petugas penyelamat berupaya menyelamatkannya.

Tim dari tujuh negara — Venezuela, Chile, Amerika Serikat, Portugal, Kosta Rika, El Salvador, dan Meksiko — bekerja tanpa henti selama tiga hari untuk mencapai Gil. Mereka memberinya lebih dari sepuluh liter air untuk menjaga agar ia tetap terhidrasi melalui selang dan memasang tabung untuk memberinya oksigen.

Penyelamatan yang Menakjubkan

Selama fase akhir operasi, sekitar tiga puluh orang bekerja di area parkir gedung untuk membersihkan puing-puing, sementara dua penyelamat menggali terowongan sepanjang tiga meter.

"Tidak mudah untuk mencapai lokasi tepat di mana korban berada," kata Cristian Vera, pemimpin tim penyelamat Chile, sebagaimana dilansir TRT.

Namun, meskipun ada beberapa penyelamatan yang menakjubkan — seorang anak laki-laki berusia tiga tahun ditemukan pada hari Selasa, enam hari setelah gempa — harapan untuk menemukan lebih banyak korban selamat telah memudar. Fokus sekarang beralih ke upaya bertahan hidup bagi mereka yang selamat dari gempa. Banyak yang kehilangan tempat tinggal, makanan dan air semakin langka, dan rumah sakit kewalahan, dengan para ahli memperingatkan risiko wabah penyakit.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/02/18/3227749//reruntuhan_bangunan_akibat_gempa_di_venezuela-r8UI_large.jpg
Korban Tewas Gempa Venezuela Hampir Tembus 2.300 Orang, Penyintas Krisis Makanan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/01/18/3227575//bangunan_runtuh_akibat_gempa_venezuela-1Hqf_large.jpg
Gempa Venezuela: Korban Tewas Meningkat Menjadi 1.943 Orang, 10.571 Terluka
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/30/18/3227392//bangunan_yang_runtuh_akibat_gempa_di_venezuela-q9xH_large.png
Gempa Dahsyat Venezuela Hancurkan 58 Ribu Lebih Bangunan, Tewaskan Setidaknya 1.719 Orang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/30/51/3227452//lucas_trejo-ZPds_large.jpg
Kisah Pilu Istri dan Anak Pesepakbola Argentina yang Jadi Korban Gempa Dahsyat Venezuela
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/30/18/3227377//pencarian_korban_gempa_venezuela_terus_berlanjut-mzT0_large.jpg
Gempa Venezuela: Korban Tewas Bertambah Jadi 1.719 Orang, Ribuan Masih Hilang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/29/629/3227125//ibu_selamatkan_anak_dari_gempa_venezuela-auFJ_large.jpeg
Viral! Kisah Pengorbanan Terakhir Seorang Ibu saat Gempa Venezuela, Korbankan Nyawa demi Selamatkan Bayinya dari Reruntuhan
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement