Update Gempa Venezuela: 1.430 Orang Tewas dan Ribuan Hilang!

CARACAS – Jumlah korban tewas akibat gempa bumi dahsyat yang mengguncang Venezuela terus bertambah. Hingga Minggu (28/6/2026), pemerintah Venezuela mencatat sedikitnya 1.430 orang meninggal dunia, sementara puluhan ribu lainnya masih dinyatakan hilang.

Dua gempa berkekuatan magnitudo 7,2 dan 7,5 yang terjadi hanya dalam selang waktu 39 detik itu menghancurkan ratusan bangunan serta menjebak ribuan warga di bawah reruntuhan.

Meski telah lebih dari 85 jam sejak gempa pertama terjadi, tim penyelamat masih terus melakukan pencarian. Harapan menemukan korban selamat kembali muncul setelah dua bocah laki-laki berusia 11 tahun berhasil dievakuasi hidup-hidup dari bawah puing bangunan.

Bocah pertama bernama Moises berhasil diselamatkan setelah terkubur di bawah sekitar tiga meter reruntuhan. Unit Nasional Manajemen Risiko Bencana (UNGRD) Kolombia menyebut proses evakuasi berlangsung selama enam jam dengan metode pencarian presisi tinggi.

Rekaman video memperlihatkan Moises dievakuasi dengan mata ditutup untuk melindunginya dari sinar matahari. Para petugas menyambut keberhasilan penyelamatan itu dengan tepuk tangan.

Namun, menurut laporan Reuters, Moises ditemukan di dekat ibu dan saudara perempuannya yang telah meninggal dunia.

Beberapa jam kemudian, Presiden sementara Venezuela, Delcy Rodríguez, mengumumkan seorang bocah laki-laki berusia 11 tahun lainnya juga berhasil diselamatkan di Kota Caraballeda.

"Di saat-saat ini, setiap nyawa adalah harapan bagi Venezuela," tulis Rodríguez melalui akun media sosial X, dilansir dari BBC.