Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

Update Korban Gempa Venezuela: 235 Orang Tewas dan 70.000 Keluarga Terdampak

Awaludin , Jurnalis-Jum'at, 26 Juni 2026 |10:56 WIB
Update Korban Gempa Venezuela: 235 Orang Tewas dan 70.000 Keluarga Terdampak
Gempa Dahsyat Guncang Venezuela (Foto: AP News)
A
A
A

JAKARTA – Korban tewas akibat rangkaian gempa bumi yang mengguncang Venezuela terus bertambah. Hingga laporan terbaru, sedikitnya 235 orang dilaporkan meninggal dunia, sementara lebih dari 4.300 orang mengalami luka-luka.

Menteri Kesehatan Venezuela, Carlos Alvarado, mengatakan sebagian besar korban jiwa berasal dari negara bagian pesisir utara La Guaira, yang menjadi wilayah terdampak paling parah.

"Sayangnya, kami telah menerima sekitar 235 pasien yang tiba tanpa tanda-tanda kehidupan atau meninggal dunia saat tiba di pusat kesehatan kami," ujar Alvarado dalam wawancara dengan televisi pemerintah, dilansir dari Aljazeera, Jumat (26/6/2026).

Alvarado menambahkan, rumah-rumah sakit di wilayah terdampak kini dipenuhi korban luka. Pemerintah pun mendirikan sejumlah rumah sakit lapangan untuk menangani lonjakan pasien.

"Rumah sakit penuh dengan pasien, dan kami telah mendirikan rumah sakit lapangan," katanya.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/25/18/3226613//puing_bangunan_yang_runtuh_akibat_gempa_venezuela-w32B_large.jpg
Korban Jiwa Akibat Gempa Dahsyat Venezuela Diperkirakan Mencapai Puluhan Ribu
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/25/18/3226578//warga_dan_tim_penyelamat_mencari_korban_di_bawah_reruntuhan_bangunan_pasca_gempa_di_venezuela-2Gt1_large.jpg
Korban Tewas Gempa Dahsyat Venezuela Bertambah Jadi 164 Orang, Hampir 1.000 Luka-Luka
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/25/18/3226478//gempa_dahsyat_guncang_venezuela-yATN_large.jpg
Gempa Dahsyat Guncang Venezuela, 32 Tewas dan 700 Luka-Luka
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/25/18/3226454//walkot-8Tet_large.jpg
Gempa Dahsyat Venezuela: 3 Tewas Tertimpa Reruntuhan, Pemerintah Tetapkan Status Darurat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/25/18/3226449//gempa-PxUT_large.jpg
Gempa Dahsyat Venezuela, Bandara Internasional Ditutup hingga Warga Berhamburan ke Jalan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/25/18/3226433//gempa-G2UI_large.jpg
Gempa Guncang Venezuela, 18 Orang Diselamatkan dari Reruntuhan 
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement