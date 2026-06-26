Update Korban Gempa Venezuela: 235 Orang Tewas dan 70.000 Keluarga Terdampak

JAKARTA – Korban tewas akibat rangkaian gempa bumi yang mengguncang Venezuela terus bertambah. Hingga laporan terbaru, sedikitnya 235 orang dilaporkan meninggal dunia, sementara lebih dari 4.300 orang mengalami luka-luka.

Menteri Kesehatan Venezuela, Carlos Alvarado, mengatakan sebagian besar korban jiwa berasal dari negara bagian pesisir utara La Guaira, yang menjadi wilayah terdampak paling parah.

"Sayangnya, kami telah menerima sekitar 235 pasien yang tiba tanpa tanda-tanda kehidupan atau meninggal dunia saat tiba di pusat kesehatan kami," ujar Alvarado dalam wawancara dengan televisi pemerintah, dilansir dari Aljazeera, Jumat (26/6/2026).

Alvarado menambahkan, rumah-rumah sakit di wilayah terdampak kini dipenuhi korban luka. Pemerintah pun mendirikan sejumlah rumah sakit lapangan untuk menangani lonjakan pasien.

"Rumah sakit penuh dengan pasien, dan kami telah mendirikan rumah sakit lapangan," katanya.