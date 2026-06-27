Korban Tewas Gempa Dahsyat Venezuela Mencapai 920 Orang, Pencarian Korban Masih Berlangsung

Tim internasional membantu operasi penyelamatan di Venezuela. (Foto: AP)

CARACAS - Jumlah korban tewas akibat gempa bumi besar di Venezuela hingga Jumat (26/6/2026) telah meningkat menjadi 920 orang, kata Jorge Rodriguez, Kepala Majelis Nasional Venezuela. Angka ini melonjak tajam dari angka 589 orang yang diumumkan Presiden Sementara Delcy Rodriguez beberapa jam sebelumnya.

Tim penyelamat terus mencari korban yang selamat di antara reruntuhan bangunan akibat gempa bumi berkekuatan M7,5 dan M7,2 yang mengguncang pada Rabu (24/6/2026). Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mengatakan tim pencarian dan penyelamatan internasional dari setidaknya 17 negara dikerahkan ke Venezuela untuk membantu dalam penanggulangan gempa bumi yang dahsyat tersebut.

Badan kemanusiaan PBB, OCHA, mengatakan bahwa mengirim tim-tim tersebut ke daerah yang terkena dampak sekarang menjadi “prioritas utama.”

“Gempa bumi adalah salah satu hal paling dahsyat yang dapat terjadi pada negara mana pun,” kata Juru Bicara OCHA Jens Laerke kepada wartawan di Jenewa, sebagaimana dilansir TRT. “Ini benar-benar hal yang menakutkan.

Tetapi apa yang kita lihat sekarang juga merupakan mobilisasi internasional dalam bentuk terbaiknya. Seluruh sistem kemanusiaan bergerak sangat cepat, dan dalam skala besar.”

Tim Penyelamat Internasional Dikerahkan

Sebanyak 25 tim — termasuk 17 unit pencarian dan penyelamatan perkotaan nasional, bersama dengan tim tanggap medis darurat — dikerahkan, membawa sekitar 1.000 personel penyelamat, kata Laerke, menambahkan bahwa pengerahan lebih lanjut diperkirakan akan terjadi.

Tim dari Chile, Kolombia, El Salvador, Italia, Meksiko, Swiss, dan Amerika Serikat sudah berada di Venezuela, tambahnya.

Tim dari Turki, Inggris, Republik Ceko, Ekuador, Prancis, Jerman, Yordania, Belanda, Qatar, dan Spanyol, antara lain, juga dikerahkan.