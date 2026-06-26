Breaking News! Gempa Besar M6,8 Guncang Sulut, Tak Berpotensi Tsunami

JAKARTA - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) menyampaikan adanya aktivitas gempa bumi dengan magnitudo 6,8 di barat laut Tahuna, Kepulauan Sangihe, Sulawesi Utara (Sulut), malam ini. BMKG menyatakan gempa tersebut tidak berpotensi tsunami.

BMKG menjelaskan gempa itu terjadi pukul 18.34 WIB, Jumat (26/6/2026). Koordinat gempa berada di 5,33 Lintang Utara (LU) dan 125,08 Bujur Timur (BT).

“#Gempa Mag:6.8, 26-Jun-26 18:34:39 WIB, Lok:5.33 LU,125.08 BT (196 km BaratLaut TAHUNA-KEP.SANGIHE-SULUT), Kedlmn:10 Km,” demikian keterangan yang disampaikan BMKG.

Adapun titik gempa berada di 196 kilometer barat laut Pulau Tahuna, Kepulauan Sangihe, Sulut, dengan kedalaman 10 kilometer.

Hingga saat ini, belum diketahui apakah ada atau tidak korban jiwa maupun kerusakan akibat gempa tersebut. BMKG juga memastikan gempa tersebut tidak berpotensi tsunami.

“Tidak berpotensi tsunami,” imbuhnya.

(Arief Setyadi )

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