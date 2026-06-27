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Gempa 5.6 Magnitudo Guncang NTT, BMKG: Tak Berpotensi Tsunami

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Sabtu, 27 Juni 2026 |17:54 WIB
Gempa 5.6 Magnitudo Guncang NTT, BMKG: Tak Berpotensi Tsunami
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JAKARTA - Gempa bumi dengan kekuatan magnitudo (M) 5,6 mengguncang Timur Laut Alor, Nusa Tenggara Timur (NTT) pada Sabtu, (27/6/2026) sore. Gempa tersebut tidak berpotensi adanya tsunami.

Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) menjelaskan gempa itu terjadi pukul 17.37 WIB di koordinat gempa berada di 6.99 Lintang Selatan dan 125.83 Bujur Timur.

“#Gempa Mag:5.6, 27-Jun-26 17:37:00 WIB, Lok:6.99 LS,125.83 BT (202 km TimurLaut ALOR-NTT), Kedlmn:545 Km,” demikian keterangan yang disampaikan BMKG dilihat iNews Media Group.

Adapun Titik gempa berada di 202 kilometer Timur Laut Alor, Nusa Tenggara Timur (NTT) dengan kedalaman 545 kilometer.

Hingga berita ini tayang, belum diketahui apakah ada atau tidak korban jiwa dan kerusakan akibat gempa tersebut. BMKG juga memastikan, gempa tersebut tidak berpotensi tsunami.

(Rahman Asmardika)

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