Gempa M5.6 Guncang Pacitan, Tidak Berpotensi Tsunami

JAKARTA - Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) melaporkan adanya aktivitas gempa bumi dengan magnitudo 5,6 di Pacitan, Jawa Timur. Gempa tersebut tidak berpotensi tsunami. Menurut BMKG, gempa itu terjadi pukul 14.47 WIB, Sabtu (27/6/2026) dengan koordinat gempa berada di 8.96 Lintang Selatan dan 111.16 Bujur Timur.

“#Gempa Mag:5.6, 27-Jun-26 14:47:21 WIB, Lok:8.96 LS,111.16 BT (86 km Tenggara PACITAN-JATIM), Kedlmn:10 Km,” demikian keterangan yang disampaikan BMKG dilihat iNews Media Group.

Adapun titik gempa berada di 86 kilometer Tenggara Pacitan, Jawa Timur dengan kedalaman 10 kilometer.

Hingga berita ini tayang, belum diketahui apakah ada atau tidak korban jiwa dan kerusakan akibat gempa tersebut. BMKG juga menyatakan bahwa gempa tersebut tidak berpotensi tsunami.

“Tidak berpotensi tsunami. Disclaimer: Informasi ini mengutamakan kecepatan, sehingga hasil pengolahan data belum stabil dan bisa berubah seiring kelengkapan data,” ujar dia.

(Rahman Asmardika)

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