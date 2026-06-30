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Jelang Hari Bhayangkara, Polri Gelar Doa Bersama Lintas Agama

Puteranegara Batubara , Jurnalis-Selasa, 30 Juni 2026 |19:22 WIB
Jelang Hari Bhayangkara, Polri Gelar Doa Bersama Lintas Agama
Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo (foto: Okezone)
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JAKARTA – Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menghadiri kegiatan doa bersama lintas agama di Auditorium Mutiara STIK-PTIK Lemdiklat Polri, Jakarta Selatan, Selasa (30/6/2026). Kegiatan tersebut digelar untuk semakin mempererat silaturahmi dan sinergi antara Polri dengan seluruh elemen masyarakat.

Kegiatan ini merupakan bagian dari rangkaian peringatan Hari Bhayangkara ke-80 yang diperingati pada 1 Juli 2026. Tahun ini, Hari Bhayangkara mengusung tema "Polri untuk Masyarakat."

Doa bersama tersebut juga diikuti seluruh jajaran Polda di Indonesia. Selain itu, para tokoh dari berbagai agama turut hadir dalam kegiatan tersebut.

Kapolri mengikuti seluruh rangkaian doa bersama. Dalam kesempatan itu, ia juga menyerahkan santunan secara simbolis kepada perwakilan anak yatim piatu.

 

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