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Jelang Upacara Hari Bhayangkara Ke-80, Begini Situasi Satlat Brimob Cikeas

Puteranegara Batubara , Jurnalis-Rabu, 01 Juli 2026 |07:01 WIB
Jelang Upacara Hari Bhayangkara Ke-80, Begini Situasi Satlat Brimob Cikeas
Jelang Upacara Hari Bhayangkara Ke-80 di Satlat Brimob Cikeas (foto: Putera/Okezone)
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BOGOR – Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan memimpin upacara dan syukuran Hari Bhayangkara ke-80 di Lapangan Satlat Korps Brimob Polri, Cikeas, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Rabu (1/7/2026).

Berdasarkan pantauan di lokasi, berbagai persiapan menjelang pelaksanaan upacara telah dilakukan. Sejumlah personel kepolisian tampak melakukan atraksi menggunakan paramotor yang mengelilingi area acara.

Parasut berwarna-warni menghiasi langit Satlat Brimob Cikeas. Dua paramotor di antaranya membawa Bendera Merah Putih dan bendera berlogo Polri yang terus berputar mengelilingi lokasi upacara.

Di area acara juga telah berdiri panggung utama beserta tenda berwarna biru muda yang dipersiapkan untuk rangkaian peringatan Hari Bhayangkara ke-80. Pada bagian depan panggung terpasang tulisan "80 Tahun Polri Mengabdi untuk Masyarakat."

Kadiv Humas Polri Irjen Johnny Eddizon Isir mengatakan upacara akan dipimpin langsung oleh Presiden Prabowo Subianto selaku inspektur upacara. Acara tersebut juga akan dihadiri Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, para menteri, pimpinan lembaga, para pemangku kepentingan, tamu undangan, serta melibatkan berbagai elemen masyarakat.

"Pada Upacara Hari Bhayangkara ke-80 akan dipimpin Presiden RI Bapak Prabowo Subianto sebagai inspektur upacara serta dihadiri Wapres RI Gibran Rakabuming Raka serta seluruh kementerian/lembaga dan stakeholders, juga tamu undangan, serta melibatkan parade, defile, dan peserta upacara dari seluruh elemen masyarakat," kata Isir kepada wartawan.

 

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