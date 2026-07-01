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Aksi Paralayang Semarakkan Peringatan HUT Ke-80 Bhayangkara di Satlat Brimob Cikeas

Binti Mufarida , Jurnalis-Rabu, 01 Juli 2026 |07:05 WIB
Aksi Paralayang Semarakkan Peringatan HUT Ke-80 Bhayangkara di Satlat Brimob Cikeas
Aksi Paralayang Semarakkan Peringatan HUT Ke-80 Bhayangkara (foto: Okezone)
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BOGOR – Atraksi paralayang bermesin memeriahkan peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-80 Bhayangkara yang digelar di Lapangan Satuan Latihan (Satlat) Korps Brimob Polri, Cikeas, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Rabu (1/7/2026).

Berdasarkan pantauan Okezone, atraksi udara yang melibatkan personel dari berbagai satuan di lingkungan Polri mulai berlangsung sejak pukul 06.00 WIB. Mereka mengelilingi kawasan Satlat Brimob Cikeas sambil mengibarkan Bendera Merah Putih dan bendera Polri.

Atraksi tersebut menjadi pembuka rangkaian peringatan HUT ke-80 Bhayangkara sebelum upacara resmi dimulai pada pukul 07.00 WIB. Aksi para penerbang paramotor itu pun menarik perhatian tamu undangan dan peserta yang telah memadati lokasi acara.

Pada puncak peringatan Hari Bhayangkara ke-80, Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan hadir sekaligus bertindak sebagai inspektur upacara. Acara juga akan dihadiri Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, jajaran kementerian dan lembaga, para pemangku kepentingan, serta tamu undangan dari berbagai unsur.

"Pada Upacara Hari Bhayangkara ke-80 akan dipimpin Presiden RI Bapak Prabowo Subianto sebagai Inspektur Upacara serta dihadiri Wapres RI Gibran Rakabuming Raka serta seluruh kementerian/lembaga, stakeholders, serta tamu undangan," ujar Kepala Divisi Humas Polri, Irjen Johnny Eddizon Isir.

Mengusung tema "80 Tahun Polri Mengabdi untuk Masyarakat", peringatan HUT Bhayangkara tahun ini juga akan diisi dengan berbagai rangkaian kegiatan, mulai dari penganugerahan tanda kehormatan kepada satuan dan anggota Polri berprestasi, atraksi kemampuan taktis Korps Bhayangkara, simulasi penindakan terorisme dan pembebasan sandera, hingga pertunjukan budaya dan musik untuk memeriahkan acara.
 

(Awaludin)

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