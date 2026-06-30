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Diperiksa KPK, Eks Menpora Dito Ariotedjo Dicecar 10 Pertanyaan soal Kunjungan ke Saudi

Yuwantoro Winduajie , Jurnalis-Selasa, 30 Juni 2026 |15:40 WIB
Diperiksa KPK, Eks Menpora Dito Ariotedjo Dicecar 10 Pertanyaan soal Kunjungan ke Saudi
Eks Menpora Dito Ariotedjo usai diperiksa KPK (Foto: Yuwantoro Winduajie/Okezone)
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JAKARTA - Mantan Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Dito Ariotedjo kembali menjalani pemeriksaan sebagai saksi di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait kasus dugaan korupsi kuota haji 2023-2024, Selasa (30/6/2026). Dito terpantau keluar dari Gedung Merah Putih KPK sekitar pukul 14.00 WIB usai diperiksa sekira empat jam.

Usai diperiksa, Dito mengatakan, penyidik kembali mendalami keterangannya yang sebelumnya telah diberikan terkait perkara tersebut. "Saya yang (dulu) pertama ke sini untuk sprindik tersangka yang pertama Gus Yaqut sama Gus Alex. Ini yang kedua untuk yang swasta. Jadi keterangan mengulang dan ya ada tambah-tambah informasi. Ya, seputar itu saja," ujar Dito.

Saat ditanya mengenai tambahan materi yang digali penyidik, Dito menyebut pertanyaan masih berkaitan dengan kunjungannya ke Arab Saudi. Menurutnya, penyidik melontarkan sekitar 10 pertanyaan selama pemeriksaan.

"Tadi yang dibutuhkan penyidik, tapi enggak ada yang itu sih, seputar kemarin pas kunjungan ke Arab Saudi. Seperti itu saja sih," katanya.

Menurut Dito, penyidik lebih banyak menggali keterangannya karena ia berada di Arab Saudi saat berlangsungnya sejumlah pertemuan dalam kunjungan tersebut. Dia juga sempat memberikan keterangan terkait pertemuannya dengan Putra Mahkota Arab Saudi Mohammed bin Salman (MBS).

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