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Dua Kali Mangkir, Bos Maktour Fuad Hasan Akhirnya Penuhi Panggilan KPK soal Korupsi Kuota Haji

Nur Khabibi , Jurnalis-Kamis, 18 Juni 2026 |11:45 WIB
Dua Kali Mangkir, Bos Maktour Fuad Hasan Akhirnya Penuhi Panggilan KPK soal Korupsi Kuota Haji
Bos Maktour Fuad Hasan Akhirnya Penuhi Panggilan KPK soal Korupsi Kuota Haji/Okezone
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JAKARTA - Direktur Utama PT Maktour, Fuad Hasan Masyhur (FHM) akhirnya memenuhi panggilan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).  Kedatangannya ini usai dua kali absen dari panggilan sebagai saksi kasus dugaan korupsi kuota haji.

"Benar, pagi ini saksi FHM hadir memenuhi penjadwalan ulang pemeriksaan terkait penyidikan perkara kuota haji," kata Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo dalam keterangannya.

"Saat ini saksi (Fuad Hasan) sedang dilakukan pemeriksaan oleh penyidik," sambungnya.

Pemeriksaan terhadap Fuad sedianya dijadwalkan pada 2 Juni 2026 lalu. Namun, yang bersangkutan berhalangan hadir lantaran masih berada di Arab Saudi terkait pelaksanaan ibadah haji.

Pemeriksaan kemudian dijadwalkan ulang pada 15 Juni 2026. Namun, Fuad kembali tidak memenuhi panggilan di waktu tersebut.  "Dengan argumen kondisi kesehatan yang tidak fit,"  ujar Budi pada Senin (15/6).

(Fahmi Firdaus )

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