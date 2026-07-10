Ditangkap dalam OTT KPK, Bupati Sukoharjo Etik Suryani Tiba di Jakarta Pagi Ini

JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggelar operasi tangkap tangan (OTT) di wilayah Solo Raya, Jawa Tengah. Dalam operasi tersebut, KPK menangkap Bupati Sukoharjo Etik Suryani dan empat orang lain yang belum diumumkan identitasnya.

"Dalam peristiwa tertangkap tangan ini, tim mengamankan sejumlah 5 orang, salah satunya Bupati Sukoharjo," ujar Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, Jumat (10/7/2026).

Etik Suryani dan empat orang itu dijadwalkan tiba di Gedung Merah Putih KPK pada pagi hari ini. Para pihak sebelumnya telah menjalani pemeriksaan awal di Polresta Surakarta.

"Para pihak kemudian dilakukan pemeriksaan awal di Polresta Surakarta, dan pagi ini akan dibawa ke Jakarta untuk pemeriksaan lebih lanjut," imbuh dia.

KPK belum menentukan status hukum terhadap para pihak tersebut. Namun yang jelas, perkara ini berkaitan dengan dugaan pemerasan.

"Terkait dugaan pemerasan oleh bupati kepada para perangkat daerah di Kabupaten Sukoharjo," tutup Budi.

(Rahman Asmardika)

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