Angela Tanoesoedibjo Dorong Perindo Mengakar Lewat Kerja Nyata dan Pemerataan Kesejahteraan di Sultra

KENDARI - Besarnya potensi sumber daya daerah harus mampu memberikan manfaat nyata bagi kesejahteraan masyarakat. Persoalan pemerataan tersebut menjadi perhatian Ketua Umum DPP Partai Perindo Angela Tanoesoedibjo dalam memperkuat peran partai politik di Sulawesi Tenggara (Sultra) .

Pesan itu disampaikan Angela saat melantik pengurus DPW dan DPD Partai Perindo se-Sulawesi Tenggara di Phinisi Ballroom Claro Hotel, Kendari, Jumat (27/11/2026). Dia menekankan pentingnya membangun organisasi yang memperjuangkan kepentingan masyarakat dan masa depan generasi penerus.

"Tugas kita adalah bagaimana kita meletakkan fondasi yang kuat untuk masa depan generasi penerus kita. Itu adalah tanggung jawab yang luar biasa dan Perindo harus berada yang paling depan memperjuangkan hal itu," kata Angela dalam pidatonya.

Menurut Angela, pembangunan daerah tidak cukup hanya berorientasi pada pertumbuhan ekonomi. Aspek sosial dan lingkungan juga harus diperhatikan agar kekayaan daerah memberikan manfaat secara merata dan berkelanjutan.

Dia menegaskan, kekuatan partai tidak cukup dibangun melalui target politik dan besarnya organisasi. Kedekatan dengan masyarakat serta penguatan struktur hingga tingkat paling bawah menjadi fondasi perjuangan politik.