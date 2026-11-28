Angela Tanoesoedibjo Lantik Pengurus DPW dan DPD Partai Perindo Sulawesi Tenggara

Ketua Umum DPP Partai Perindo Angela Tanoesoedibjo menghadiri pelantikan pengurus Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) dan Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Perindo se-Sulawesi Tenggara di Phinisi Ballroom Claro Hotel Kendari, 27 November 2026.

KENDARI - Ketua Umum DPP Partai Persatuan Indonesia (Perindo) Angela Tanoesoedibjo menghadiri langsung pelantikan pengurus Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) dan Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Perindo se-Sulawesi Tenggara (Sultra) di Phinisi Ballroom Claro Hotel Kendari, Jumat (27/11/2026).

Dalam pelantikan itu, Angela Tanoesoedibjo menyampaikan apresiasinya terhadap kesiapan jajaran pengurus wilayah dan daerah di Sultra yang mampu membaca kebutuhan nyata masyarakat. Ia memastikan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Perindo memberikan dukungan penuh bagi pergerakan struktur partai di setiap daerah.

"Kita harus bisa memahami apa yang dibutuhkan di daerah yang sekarang (Sulawesi Tenggara). Dan saya senang sekali Pak Ketua dan seluruh jajaran bisa memahami apa yang dibutuhkan di sini. Dan kami dari DPP kita support, full support di tengah masyarakat," ujar Angela.

Angela menekankan pentingnya kontribusi konkret kader partai dalam upaya membangun negeri. Menurutnya, kehadiran partai politik harus dirasakan langsung manfaatnya oleh seluruh masyarakat Indonesia.

"Saya melakukan pelantikan DPW dan DPD Sulawesi Tenggara dan pada hari ini saya menyampaikan bahwa bagaimana membangun negeri," jelas Angela.