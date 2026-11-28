Resmi Dilantik, DPW Partai Perindo Sulawesi Tenggara Langsung Konsolidasi dan Benahi Struktur Partai

KENDARI - Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Persatuan Indonesia (Perindo) Sulawesi Tenggara (Sultra) segera melakukan pembenahan struktur kepengurusan hingga tingkat sayap partai usai resmi dilantik. Langkah konsolidasi ini ditempuh untuk memperkuat basis dan mendongkrak elektabilitas Partai Perindo menatap kontestasi politik mendatang.

​Ketua DPW Partai Perindo Sultra, Ferry Irawan, menyatakan pelantikan pengurus DPW, Dewan Pimpinan Daerah (DPD), serta sayap partai menjadi momentum untuk menjalankan amanah Dewan Pimpinan Pusat (DPP)

Ia menegaskan DPW Partai Perindo Sultra berkomitmen segera melakukan konsolidasi internal untuk menata mempersiapkan dan menjalankan program kerja yang telah dirancang oleh Ketua Umum DPP Partai Perindo, Angela Tanoesoedibjo dan Sekretaris Jenderal DPP Partai Perindo Ferry Kurnia Rizkiyansyah.

​"Seusai pelantikan DPW dan DPD serta sayap partai sesuai amanah dan tanggung jawab yang diberikan dari DPP, Ketum dan Pak Sekjen bahwa ke depan kita untuk memperbaiki struktur dan program-program yang telah kita rencanakan," ujar Ferry Irawan, di Phinisi Balleoom Claro Hotel Kendari, Sultra pada Jumat (27/11/2026).

​Menurut Ferry, penguatan infrastruktur partai dan pelaksanaan program kerja dipastikan harus menyentuh langsung dan dirasakan manfaatnya oleh seluruh lapisan masyarakat.

​Ia menegaskan bahwa melalui penguatan struktur dan konsolidasi internal yang baik, target perolehan suara Partai Perindo dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) maupun Pemilihan Calon Legislatif (Pilcaleg) mendatang diharapkan dapat berjalan optimal.

​"Maka dengan adanya kegiatan-kegiatan ini untuk menaikkan elektabilitas dan elektoral kita, Partai Perindo di Sulawesi Tenggara khususnya. Agar ke depan untuk pilkada atau pilcaleg ke depan kita bisa lebih baik lagi dari sebelumnya ya," jelas Ferry Irawan.



(Rahman Asmardika)

News Okezone memberikan berita terkini dengan akurat dan terpercaya. Ikuti informasi terbaru tentang politik, sosial, dan peristiwa penting lainnya, langsung dari sumber yang terpercaya.