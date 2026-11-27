Ledakan Guncang Depot Minyak di Bangkok, 7 Orang Terluka dan 4 Kritis

BANGKOK - Ledakan besar mengguncang fasilitas minyak Bangchak di wilayah timur Bangkok, Thailand, pada Kamis 26 November 2026. Insiden tersebut menyebabkan tujuh orang terluka, dengan empat di antaranya dilaporkan dalam kondisi kritis.

Pusat Medis Darurat Erawan yang dioperasikan pemerintah kota Bangkok mencatat empat korban masuk kategori merah atau mengalami luka serius. Sementara tiga korban lainnya masuk kategori kuning dengan kondisi yang tidak terlalu parah.

Dikutip dari laporan AFP, kobaran api terlihat membumbung dari lokasi kejadian dan disusul kepulan asap hitam tebal. Suara ledakan bahkan dilaporkan terasa hingga beberapa kilometer dari lokasi.

Para reporter AFP yang berada tidak jauh dari fasilitas tersebut mengaku merasakan getaran ledakan hingga mengguncang pintu rumah mereka.

Kantor Distrik Bangna melalui akun Facebook resminya mengonfirmasi adanya ledakan di depot minyak Bangchak. Masyarakat yang tinggal di sekitar lokasi juga diminta segera mengungsi demi keselamatan.

"Sebuah ledakan telah terjadi di depot minyak Bangchak. Demi keselamatan mereka sendiri, masyarakat di sekitar lokasi diimbau untuk segera mengevakuasi daerah tersebut," demikian pernyataan Kantor Distrik Bangna.