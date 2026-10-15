Olah TKP Ledakan Pasar Cimanggis, Polisi Temukan Gas Etilen untuk Matangkan Buah

JAKARTA - Polda Metro Jaya melakukan olah tempat kejadian perkara (TKP) di lokasi ledakan pertokoan Pasar Cimanggis Jalan RE Martadinata, Ciputat Timur, Tangerang Selatan. Olah TKP ini adalah kelanjutan dari yang telah dilakukan.

Dirreskrimum Polda Metro Jaya, Kombes Imron Ermawan mengungkapkan, pihaknya mengamankan beberapa rekaman CCTV dan juga melakukan sterilisasi area lokasi ledakan.

“Hari ini olah TKP yang kedua, kami mengumpulkan beberapa CCTV di beberapa sudut termasuk di lokasi, termasuk decodenya ya. Itu yang pertama,” kata Imron kepada wartawan, Kamis (15/10/2026).

“Yang kedua, sementara hasil dari rekan-rekan unit jibom yang melakukan sterilisasi sementara ya, tidak ditemukan barang berupa bom atau handak,” lanjutnya.

Sementara terkait adanya tabung gas etilen di dalam ruko buah, Imron menegaskan benda tersebut legal dan biasa digunakan untuk membantu proses pematangan buah.

“Semua legal. Semua legal. Tidak ada yang ilegal. Semua legal dan itu memang biasa dimiliki oleh orang-orang yang usahanya memang adalah usaha refine. Mungkin itu yang bisa kami jelaskan,” tandasnya.

Dalam kesempatan yang sama, Kepala Bidang Balistik dan Metalurgi Forensik Puslabfor Bareskrim Polri, AKBP Jakaria Sembiring menjelaskan, di dalam ruko terdapat tabung gas etilen berisi 50 kilogram.

“Itu tabung ee gas etilen. Ya, gas etilen ya, gas etilen. Kemudian, kita juga menemukan potongan-potongan selang, selang untuk menyalurkan gas etilen tersebut ke dalam namanya ruangan refine ya,” ucapnya.