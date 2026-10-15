Ledakan Pasar Cimanggis Tewaskan 2 Orang, Polda Metro Kerahkan Tim DVI

JAKARTA - Polda Metro Jaya mengerahkan Tim Disaster Victim Identification (DVI), untuk menangani korban ledakan di pertokoan Pasar Cimanggis, Jalan RE Martadinata, Ciputat Timur, Tangerang Selatan (Tangsel).

Peristiwa ledakan tersebut mengakibatkan 13 orang menjadi korban. Sebanyak 11 orang mengalami luka-luka dan dua orang meninggal dunia.

"Data sementara yang kami terima sebanyak 13 korban, terdiri atas 11 korban luka dan dua meninggal dunia. Tim Dokkes terus berkoordinasi dengan rumah sakit dan unsur terkait untuk memastikan seluruh korban terdata dan mendapatkan penanganan,” kata Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Budi Hermanto, Kamis (15/10/2026).

Budi mengatakan, Tim DVI telah ditugaskan ke masing-masing rumah sakit untuk melakukan proses identifikasi terhadap dua korban meninggal dunia melalui pencocokan data dan dokumen pendukung, serta berkoordinasi dengan pihak keluarga.

“Kepada para korban yang masih menjalani perawatan, kami mendoakan agar segera diberikan kesembuhan. Prioritas kami saat ini adalah memastikan penanganan korban dan keluarganya berjalan dengan baik,” ujarnya.