Korban Ledakan Pasar Cimanggis Tangsel Jadi 13 Orang, Ini Daftarnya

JAKARTA - Sebanyak dua orang meninggal dunia dan 11 orang lainnya mengalami luka-luka akibat ledakan keras yang mengguncang area pertokoan Pasar Cimanggis, Ciputat, Tangerang Selatan pada Rabu, (14/10/2026) malam.

"Data korban sementara, total korban 13 orang: 11 luka-luka dan 2 meninggal dunia," kata Kapolsek Ciputat Timur, Kompol Bambang Askar, kepada wartawan, Kamis (15/10/2026).

Bambang menyebutkan, dua korban meninggal dunia teridentifikasi atas nama Riko dan Achmad Tri Prasetyo. Sementara itu, 11 korban luka-luka menjalani perawatan di tiga rumah sakit, yakni RS Fatmawati, RSUD Tangsel, dan RS Sari Asih Ciputat.

"Empat korban mengalami luka berat, dua di antaranya menderita luka bakar hingga 90 persen atas nama Andri dan Andre," ujarnya.

Berikut daftar lengkap korban ledakan Pasar Cimanggis:

RSUD Tangsel

Andri (luka berat / luka bakar 90%)

Andre (luka berat / luka bakar 90%)

Maman (luka ringan akibat serpihan)

Ade (luka ringan akibat serpihan)

Riko (meninggal dunia)

RS Sari Asih Ciputat

Anasyah (luka ringan)

Sarmin (luka ringan)

Wahyu Muhammadinno (luka ringan)

Mudiyawati (luka ringan)

Durham Efendi (luka ringan)

RS Fatmawati

Suryanto (luka berat)

Bahtiar (luka berat)

Achmad Tri Prasetyo (meninggal dunia)

(Rahman Asmardika)

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