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Ledakan di Pasar Cimanggis Tangsel Diduga Akibat Tabung Gas LPG, Begini Kronologi Lengkapnya!

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Rabu, 14 Oktober 2026 |23:00 WIB
Ledakan di Pasar Cimanggis Tangsel Diduga Akibat Tabung Gas LPG, Begini Kronologi Lengkapnya!
Ledakan di Pasar Cimanggis Tangsel Diduga Akibat Tabung Gas LPG/ist
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TANGSEL - Ledakan yang terjadi di area pertokoan Pasar Cimanggis, Ciputat, Tangerang Selatan diduga berasal tabung gas LPG. Akibatnya, delapan orang dilarikan ke rumah sakit.

Dansat Brimob Polda Metro Jaya Kombes Henik Maryanto mengatakan, pihaknya masih menyelidiki penyebab pasti insiden ledakan tersebut.

“Informasi awal menyebut ledakan diduga berkaitan dengan tabung gas elpiji, namun penyebab pasti masih didalami oleh petugas,” kata Kombes Henik Maryanto, Rabu (14/10/2026) malam.

Dia melanjutkan, sebanyak 50 personel Satbrimob Polda Metro Jaya diterjunkan, terdiri atas 20 personel patroli Batalyon C Pelopor, 20 personel SAR Batalyon C Pelopor, serta 10 personel Unit Komposit Detasemen Gegana.

“Personel langsung bergerak membantu evakuasi, melakukan sterilisasi, pencarian di area terdampak, serta mengamankan perimeter. Prioritas kami adalah keselamatan masyarakat dan memastikan proses penanganan dapat dilakukan dengan cepat, aman, dan terkoordinasi,”tandasnya.

Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Budi Hermanto menambahkan, penanganan dilakukan dengan mengutamakan keselamatan masyarakat serta pemeriksaan berdasarkan fakta di lapangan.

 

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