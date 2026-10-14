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Ledakan Pasar Cimanggis Tangsel, Gegana Polda Metro Sterilisasi Lokasi

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Rabu, 14 Oktober 2026 |22:05 WIB
Ledakan Pasar Cimanggis Tangsel, Gegana Polda Metro Sterilisasi Lokasi
Ledakan Pasar Cimanggis Tangsel/Polda Metro
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TANGSEL - Ledakan hebat terjadi di area pertokoan Pasar Cimanggis, Ciputat, Tangerang Selatan,Rabu (14/10/2026) malam. Brimob hingga Gegana dikerahkan ke lokasi untuk melakukan evakuasi korban hingga sterilisasi TKP.

Sebanyak 50 personel Satbrimob Polda Metro Jaya diterjunkan, terdiri atas 20 personel patroli Batalyon C Pelopor, 20 personel SAR Batalyon C Pelopor, serta 10 personel Unit Komposit Detasemen Gegana.

Dansat Brimob Polda Metro Jaya Kombes Henik Maryanto mengatakan, fokus awal personel adalah memberikan pertolongan sekaligus memastikan area kejadian aman bagi masyarakat maupun petugas yang melakukan penanganan.

“Personel langsung bergerak membantu evakuasi, melakukan sterilisasi, pencarian di area terdampak, serta mengamankan perimeter. Prioritas kami adalah keselamatan masyarakat dan memastikan proses penanganan dapat dilakukan dengan cepat, aman, dan terkoordinasi,” kata Kombes Henik.

Hingga kini, personel SAR Brimob bersama Polres Tangerang Selatan masih melakukan evakuasi, pembersihan, serta pemeriksaan pada bagian bangunan yang terdampak untuk memastikan tidak terdapat korban lain.

 

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