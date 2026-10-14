Breaking News! Ledakan Hebat Terjadi di Pasar Cimanggis Tangsel, Sejumlah Bangunan Roboh

JAKARTA - Ledakan hebat terjadi di kompleks pertokoan Pasar Cimanggis, Ciputat, Tangerang Selatan, Rabu (14/10/2026) malam. Dilaporkan ada korban yang terluka akibat peristiwa itu.

Ledakan ini dikonfirmasi oleh Kapolsek Ciputat Timur, Kompol Bambang Askar Sodiq. Ia menyebutkan, pihaknya menerima laporan adanya ledakan pukul 18.15 WIB tadi.

“Iya benar (ada ledakan). 18.15-18.16 WIB tadi saya dapat informasi dari karyawan pasar,” kata Bambang saat dihubungi.

Namun dia belum bisa menjelaskan secara rinci terkait kronologi ledakan tersebut. Saat ini, kata dia, pihaknya fokus menyelamatkan korban.

“Kita belum bisa berandai-andai. Sementara kita menyelamatkan korban dulu, kita selamatkan orang dulu,” ujar dia.