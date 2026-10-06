Gas Bocor Diduga Penyebab Ledakan Hebat di Ruko Pakuwon City Surabaya

SURABAYA - Ledakan dahsyat terjadi di Kompleks Ruko San Antonio, Pakuwon City, Kalisari Utara, Mulyorejo, Surabaya, Jawa Timur. Dugaan sementara, penyebab ledakan karena kebocoran tabung gas.

"Berdasarkan informasi awal, terjadi aktivitas memasak sehingga dugaan awal dimungkinkan terjadi akibat tabung elpiji," ujar Kabid Humas Polda Jawa Timur, Kombes Pol Jules Abraham Abast, Selasa (6/10/2026).

Namun, pihaknya masih perlu melakukan pendalaman karena itu baru dugaan sementara. Saat ini, petugas juga masih melakukan olah tempat kejadian perkara (TKP). Sementara korban luka sudah dilarikan ke rumah sakit.

"Korban luka lima orang yang sudah dibawa ke Rumah Sakit Haji Surabaya," katanya.

Di lokasi ledakan sudah dilakukan pemasangan garis polisi guna mengamankan area dan menjaga jarak aman warga. Sebelumnya, ledakan itu menimbulkan sejumlah unit ruko dan kendaraan di sekitar lokasi hancur.

(Arief Setyadi )

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