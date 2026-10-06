Polisi Olah TKP Ledakan Hebat di Pakuwon City Surabaya

JAKARTA - Ledakan hebat terjadi di salah satu bangunan Perumahan San Antonio, Pakuwon City, kawasan Mulyorejo, Surabaya, Jawa Timur (Jatim), Selasa (6/10/2026) pagi. Ledakan tersebut mengakibatkan bangunan mengalami kerusakan parah.

"Kami belum dapat menyimpulkan penyebab pastinya," ujar Kabid Humas Polda Jatim Kombes Jules Abraham Abast.

Polisi masih melakukan penyelidikan dengan melakukan olah tempat kejadian perkara (TKP). Hal ini dilakukan untuk mengidentifikasi sumber ledakan sekaligus mengungkap penyebabnya.

"Perkembangan lebih lanjut akan kami sampaikan setelah hasil pemeriksaan di lokasi diperoleh," ujar Jules.

(Arief Setyadi )

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