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Ledakan Besar di Pakuwon City, 41 Bangunan dan 16 Kendaraan Rusak

Tim iNews Media Group , Jurnalis-Selasa, 06 Oktober 2026 |14:14 WIB
Ledakan Besar di Pakuwon City, 41 Bangunan dan 16 Kendaraan Rusak
Ledakan Besar di Pakuwon City, 41 Bangunan dan 16 Kendaraan Rusak
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SURABAYA- Ledakan mengguncang kawasan ruko Pakuwon City San Antonio, Jalan Kalisari Utara, Kecamatan Mulyorejo, Kota Surabaya, Jawa Timur Selasa (6/10/2026). Ledakan diduga berasal dari rumah makan Nasi Tempong Sri Dewi.

Kapolrestabes Surabaya Kombes Pol Luthfie Sulistiawan mengatakan, sebanyak 41 bangunan terdampak ledakan. Kerusakan meliputi 26 ruko dan 15 rumah warga.

"Kerusakan bangunan antara lain berupa jendela dan pintu pecah serta kanopi yang rusak," kata Kombes Pol Luthfie.

Dari puluhan bangunan tersebut, lima di antaranya mengalami kerusakan parah. Sementara 36 bangunan lainnya mengalami kerusakan ringan akibat kuatnya ledakan.

Ledakan Pakuwon City Surabaya juga berdampak pada kendaraan yang berada di sekitar lokasi. Polisi mencatat empat mobil, satu truk, dan 11 sepeda motor mengalami kerusakan sehingga total 16 kendaraan.

Kerusakan kendaraan terutama terlihat pada bagian bodi dan kaca spion. Polisi menduga kerusakan tersebut terjadi akibat kuatnya getaran yang ditimbulkan saat ledakan.

 

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