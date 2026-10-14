Penampakan Pasar Cimanggis Tangsel Luluh Lantak Akibat Ledakan Hebat

TANGSEL – Ledakan hebat yang terjadi di area pertokoan Pasar Cimanggis, Ciputat, Tangerang Selatan, mengakibatkan sejumlah bangunan roboh, pada Rabu (14/10/2026) malam. Dalam peristiwa tersebut, sejumlah orang dilarikan ke rumah sakit.

Berdasarkan foto yang diterima Okezone dari Polda Metro Jaya, beberapa bangunan roboh hingga membuat petugas bergerak cepat mengevakuasi korban ledakan.

“Personel langsung bergerak membantu evakuasi, melakukan sterilisasi, pencarian di area terdampak, serta mengamankan perimeter,” kata Dansat Brimob Polda Metro Jaya, Kombes Henik Maryanto.

Sebanyak 50 personel Satbrimob Polda Metro Jaya diterjunkan, terdiri atas 20 personel patroli Batalyon C Pelopor, 20 personel SAR Batalyon C Pelopor, serta 10 personel Unit Komposit Detasemen Gegana diterjunkan ke lokasi.

Henik mengatakan, fokus awal personel adalah memberikan pertolongan sekaligus memastikan area kejadian aman bagi masyarakat maupun petugas yang melakukan penanganan.

“Prioritas kami adalah keselamatan masyarakat dan memastikan proses penanganan dapat dilakukan dengan cepat, aman, dan terkoordinasi,” pungkasnya.

(Fahmi Firdaus )

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