Ledakan Hebat Pasar Cimanggis Tangsel, 8 Orang Jadi Korban

JAKARTA - Ledakan hebat yang terjadi di kompleks pertokoan Pasar Cimanggis, Ciputat, Tangerang Selatan, mengakibatkan delapan orang dilarikan ke rumah sakit. Ledakan tersebut juga merobohkan sejumlah bangunan.

“Delapan orang dievakuasi ke rumah sakit,” kata Kapolsek Ciputat Timur, Kompol Bambang Askar Sodiq kepada wartawan, Rabu (14/10/2026) malam.

Bambang melanjutkan, kedelapan korban dibawa ke dua Rumah Sakit (RS) yakni RS Fatmawati dan RS Sari Asih. “(Dibawa) ke RS Fatmawati dan RS Sari Asih,” ujarnya.

Dia menambahkan, korban luka-luka diduga terkena reruntuhan bangunan usai ledakan hebat tersebut. “Iya (tertimpa bangunan).

Kita selamatkan dulu, pokoknya di dalam pasar ini, lapak-lapak, ini ruko-ruko,”ujarnya.

Masih kata Bambang, pihaknya menerima laporan adanya ledakan pukul 18.15 WIB tadi. Laporan tersebut berasal dari karyawan pasar.